Samantha Batallanos RESPONDE a Álvaro Rod por calificativos: “Todos somos interesados”

Después de que anunciaran el fin de su relación, Álvaro Rod decidió tener calificativos para su expareja Samantha Batallanos, a quien le mencionó que es una persona que le gustan los regalos y el dinero, causando que la modelo le respondiera.

En conversación con Trome, la modelo aseguró que todos en la vida buscamos algo a cambio, por lo que consideró que su comportamiento no debería sorprenderles a las personas. Además, enfatizó que no se molestó por lo mencionado por el cantante.

“No, no, no, no. Porque a ver, cuando a ti te dicen algo y realmente tú sientes que es verdad, pues uno sabe quién es en realidad en el fondo de su corazón, sabes cuáles son tus intereses, sabes cuáles son tus sueños, tus metas, tus ambiciones y al final creo que todos somos interesados”, manifestó.

BUSCA UNA PERSONA AMBICIOSA

Con el propósito de seguir creciendo en su vida profesional, Samantha Batallanos aseguró que la próxima persona que llegue a su vida tiene que ser ambiciosa y no conformarse con lo que tiene, siempre anhelando lo mejor. “Estamos interesados en conocer personas que estén alineadas a las características que uno busca”.