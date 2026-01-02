Karla Tarazona ENVÍA mensaje a Christian Domínguez sobre una boda: “Nada por notario”

Las campanas de boda entre Karla Tarazona y Christian Domínguez no han dejado de sonar en 2025; es por ello que la conductora hizo un llamado al líder de la Gran Orquesta Internacional para que este 2026 le gustaría llegar al altar.

Sin embargo, en una entrevista con Trome, Karla envió un mensaje a Christian, a quien le pidió que todas las indirectas de matrimonio que envió el año pasado en televisión nacional se hagan realidad y no que haya sido parte de una broma. “Esta vez tiene que ser de verdad, nada por notario”.

LAS PERSONAS LE TIENEN MUCHO CARIÑO

Aunque para muchos televidentes, Karla Tarazona y Christian Domínguez es una historia que se volverá a repetir más adelante, donde el cantante sacará los pies de la relación, Karla confía en que esto no sucederá y agradeció el apoyo que le dan las personas por su amorío.

“La verdad es que el público nos ha demostrado bastante cariño; parece una fiesta de nosotros. La gente nos quiere, a pesar de que fui señalada como la más malvada, la bruja del cuento”, mencionó la madre de uno de los hijos de Christian.