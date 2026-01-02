Jorge Luna SORPRENDE a su mamá y le regala una casa: “Gracias por todo”

El amor de un hijo a una madre es incondicional y Jorge Luna lo sabe muy En la última emisión de su programa, el comediante le reveló a Ricardo Mendoza que por Navidad sorprendió a su progenitora y le regaló una casa.

Durante la conversación entre ambos, Jorge le contó a Ricardo cómo fue la manera en la que entregó las llaves de la vivienda a su mamá. Además, el conductor de Hablando Hueva*** recordó sus inicios en la comedia.

"Mami. ¿Te imaginas no haberme prestado los 300 soles que te pedí para matricularme en ese primer taller de comedia? ¿Qué sería de mí hoy si tú no hubieras confiado en mí? Gracias por todo, mamita linda. Esta es tu nueva casa", señaló.

REACCIÓN DE SU MADRE

Al ver el regalo que le tenía preparado su hijo, la madre de Jorge Luna no pudo contener las lágrimas de felicidad por la enorme sorpresa que le dieron y abrazó a su primogénito, agradeciendo todo lo que ha hecho por ella.