La "Mackyna" ratifica denuncia contra Christian Cueva tras amenazas y pide garantías

La polémica entre Mack Songhurst, conocido como La Mackyna, y el futbolista Christian Cueva suma un nuevo capítulo. El amigo del cantante Christian Domínguez afirmó que seguirá adelante con la denuncia que interpuso contra ‘Aladino’, pese a los intentos de amedrentamiento que —según denuncia— ha recibido en los últimos días.

AGRESIÓN VERBAL, AMENAZAS Y ACOSO

En declaraciones al diario Trome, La Mackyna señaló que formalizó la denuncia por agresión verbal, amenaza y acoso, luego de recibir múltiples llamadas del futbolista. “Lo he denunciado porque el muchacho parece que no tiene nada que hacer y me ha llamado mil veces”, sostuvo, descartando haber ofendido a Pamela Franco, actual pareja de Cueva.

El fisicoculturista aseguró que no conoce personalmente al jugador y que no entiende por qué fue increpado públicamente. “Yo no me he expresado mal ni de él ni de su pareja”, remarcó, al tiempo que defendió su derecho a opinar sin ser intimidado.

SOLICITA GARANTÍAS PERSONALES

Tras una llamada que calificó de amenazante, La Mackyna acudió a la comisaría de San Luis y, por recomendación policial, solicitó garantías personales ante el Ministerio del Interior para resguardar su integridad y la de su pareja, Norka Ascue. “Tengo que cuidarme y protegerme; a Cueva lo involucran con ‘cositas’”, afirmó, subrayando que la educación debe primar más allá del dinero o la fama.

Su abogado, Edgar Zúñiga, explicó que la solicitud busca sentar un precedente y que su patrocinado solo emitió una opinión sobre la situación familiar del futbolista. “Toda persona tiene derecho a acudir a las autoridades cuando se siente amenazada”, indicó, añadiendo que la llamada fue “intimidante y fuera de lo normal”, y que no existe justificación para agresiones verbales o amenazas.