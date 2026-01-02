¿Se acabó el amor? Milett Figueroa pasa Año Nuevo sin Tinelli y deja mensaje que reaviva rumores

La llegada del 2026 no solo trajo celebraciones, sino también nuevas interrogantes en la farándula local. Milett Figueroa sorprendió al recibir el Año Nuevo sin la compañía de Marcelo Tinelli, un hecho que, sumado a un mensaje publicado en redes sociales, volvió a encender los rumores de una posible separación.

CRECEN LOS RUMORES EN REDES

Las especulaciones crecieron luego de que la modelo compartiera en Instagram una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta. “Que este nuevo año nos anime a confiar en nuestros tiempos, a elegir lo que nos hace bien y a crecer sin prisa”, escribió Milett, frase que rápidamente fue asociada a un quiebre sentimental.

La publicación continuó con un tono emotivo y cercano hacia sus seguidores, reforzando la idea de un momento personal de introspección. Para los usuarios, el contexto —Año Nuevo sin su pareja— terminó por darle mayor peso a cada palabra del mensaje.

CELEBRACIONES SEPARADAS

A través de sus historias, Milett mostró que decidió pasar las fiestas junto a su madre y su entorno más cercano, sin la presencia del conductor argentino. Esta decisión no pasó desapercibida y fue el detonante para que los rumores de ruptura se multiplicaran en redes y portales de espectáculos.

Por su parte, Marcelo Tinelli también recibió el 2026 acompañado de su familia y lejos de la modelo. Además, llamó la atención que no reaccionara ni comentara las publicaciones de Milett, un detalle que para los seguidores de la pareja refuerza las versiones de distanciamiento.

En su mensaje, Milett agradeció el apoyo constante de sus seguidores y deseó un año lleno de amor y paz, sin mencionar directamente a Tinelli. Mientras tanto, el silencio entre ambos mantiene viva la expectativa sobre si se trata solo de celebraciones separadas o del inicio de un nuevo capítulo en sus vidas personales.