Enero 2026: las curiosidades del mes que marca nuevos comienzos y guarda historias insólitas

Este 1 de enero de 2026, millones de personas arrancan el año con metas claras: ahorrar, viajar, ponerse en forma o cambiar de rumbo profesional. Pero, más allá de los propósitos de Año Nuevo, enero es un mes cargado de curiosidades históricas, culturales y sociales que pocos conocen y que explican por qué resulta tan especial.

NO SIEMPRE FUE EL PRIMERO

Durante el antiguo almanaque romano, enero ocupaba el undécimo lugar del año. Su símbolo era una cabeza de dos caras, una representación del tránsito entre el pasado y el futuro: el sol que nace por el Este y se oculta por el Oeste. Con la reforma del calendario, enero pasó a encabezar el año, consolidándose como el punto de partida del tiempo moderno.

El nombre del mes proviene de Jano, el dios romano de los comienzos, las puertas y los pasillos, a quien se rendían ofrendas para asegurar buenos augurios. Esta asociación convirtió a enero en un periodo ritual, ligado a la renovación y a las decisiones que marcan el resto del año, una idea que sigue vigente en pleno 2026.

SABÍAS QUE ...

Enero también destaca por un calendario de fechas peculiares que conviven con celebraciones tradicionales como el Día de los Reyes Magos (6 de enero). Entre los días menos conocidos figuran:

- Día del Chicle (13 de enero)

- Día de Winnie Pooh (18 de enero)

- Día de la Cerveza (24 de enero)

- Día de los Rompecabezas (29 de enero), jornada en la que se organizan torneos para armar piezas contrarreloj a nivel regional y nacional.

En el plano social, enero es conocido como el “mes de los divorcios”. De acuerdo con la empresa Fairway Divorce Solutions, es el periodo con mayor número de solicitudes de separación, ya que muchas parejas esperan a que concluyan las fiestas navideñas para tomar decisiones sin afectar la convivencia familiar.

El mes también reúne cumpleaños de figuras históricas y del entretenimiento. Nacieron en enero el actor Nicolas Cage, el compositor Wolfgang Amadeus Mozart, el músico Marilyn Manson y el líder social Martin Luther King. A ellos se suman destacados futbolistas como Gianluigi Buffon, Luis Suárez y Eden Hazard, reforzando la idea de que enero no solo inicia el año, sino que concentra historias que trascienden generaciones.