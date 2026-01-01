Los videojuegos más esperados del 2026: Lanzamientos y secuelas

Llegó el 2026 y promete ser un año intenso y bastante movido para los fanáticos de los videojuegos, pues estará marcado por esperados regresos y lanzamientos que mantienen en altas expectativas a la comunidad "gamer". En esta nota hacemos un pequeño recuento de algunos de los juegos más esperados.

1) GRAND THEFT AUTO VI

Tras una larga espera de más de 13 años, finalmente será lanzado el GTA 6. Esta nueva entrega de uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos incluye grandes novedades como la introducción de 2 nuevos personajes: Jason Duval, un exmilitar metido en asuntos turbios, y Lucía Caminos, una exconvicta y primera protagonista femenina de la franquicia. Su lanzamiento está programado para el 19 de noviembre.

2) RESIDENT EVIL: REQUIEM

Esta nueva entrega promete más acción, zombies, monstruos y muchos sustos en uno de los 'survival horror' más escalofriantes y legendarios de los videojuegos. Su lanzamiento está previsto para el próximo 27 de febrero.

3) PRAGMATA

En este juego de ciencia ficción, el personaje principal intenta sobrevivir en una estación espacial con una niña androide. El lanzamiento de este nuevo juego está programado para el próximo 24 de abril.

4) LOS 40 AÑOS DE MARIO

En ese 2026 Mario Bros cumple su 40 aniversario y Nintendo lo celebrará a lo grande con nuevos lanzamientos de la franquicia: Mario Tennis Fever, Super Mario Bros Wonder versión Switch 2 y Yoshi and the Mysterious Book. Todas estas sorpresas están previstas a lanzarse el 12 de febrero.

5) MARVEL'S WOLVERINE

En esta entrega, el famoso Logan busca respuestas sobre su oscuro pasado, lo cual lo lleva a lugares exóticos como Madripoor y Tokio y enfrentará a conocidos enemigos de los X-men como Omega Red y Mystique. Su lanzamiento está previsto para otoño del próximo año (posiblemente en octubre).