Conciertos 2026 en Lima: ¿Cuáles son las presentaciones más esperadas por los peruanos este año?

Un nuevo año inició y con ello la ilusión de los peruanos para ver a sus artistas favoritos sobre la tarima. Durante estos 12 meses, se registrarán una serie de conciertos, por los cuales los fanáticos se encuentran contando las horas para ver a sus cantantes o bandas en el escenario.

¿CUÁLES SON LAS PRESENTACIONES MÁS ESPERADAS?

El primer mes de este 2026, se espera con ansias la llegada de Bad Bunny. El artista puertorriqueño deleitará a sus fans entre el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional como parte de su ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’.

Si eres amante de la música romántica, no deberás perderte la llegada de Alejandro Sanz. El español tiene programado presentarse el 25 y 26 de febrero en el Estadio Nacional como parte de su tour ‘¿Y ahora qué?’.

El rock no faltará este 2026 y el 23 de marzo en Costa 21 de San Miguel; se espera con ansias el arribo de The Killers, banda estadounidense que aterrizará en el territorio nacional para deleitar a sus fanáticos con éxitos como Humans y otros más.

Abril será un mes para los románticos. El 22 de ese mes, Sebastián Yatra ofrecerá una presentación en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel. Cinco días después de la presentación del colombiano, Isabel Pantoja aterrizará en el país para festejar sus 50 años de vida artística.

Junio aguarda la llegada de Ricardo Arjona, quien el 26 de ese mes se subirá al escenario en el Estadio Nacional como parte de su gira ‘Lo que el Seco no dijo’. El cantante guatemalteco interpretará éxitos de antaño como ‘Mujeres’ o ‘Te conozco’.

Uno de los cantantes más importantes en la historia de la música arribará al Perú. Raphael espera con ansias su presentación en el anfiteatro del Parque de la Exposición este 3 de octubre. Su llegada al país forma parte de su ‘Raphaelísimo Tour 2026’.

Para cerrar un 2026 de presentaciones, Eros Ramazzotti volverá al territorio peruano. El cantautor italiano llegará el 24 de noviembre para ofrecer una presentación en la Arena 1 de la Costa Verde, recinto que promete lucir abarrotado de fanáticos.