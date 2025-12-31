Janick Maceta y Lucca Messinas comparten foto y avivan rumores de romance

En unas horas del 2025 termina para dar inicio al 2026; sin embargo, Chollywood continúa dando que hablar este 31 de diciembre. La exmiss Perú Janick Maceta compartió una fotografía con el surfista Lucca Messinas y aviva los rumores de que existe un romance entre ambos.

¿DÓNDE SE TOMÓ LA INSTANTÁNEA?

Durante su visita a las playas del norte del Perú, tanto Janick como Lucca coincidieron en los balnearios de Máncora, por lo que no dudaron en tomarse una instantánea que posteriormente fue subida a la cuenta de Instagram del deportista.

Al difundirse la foto en las plataformas digitales, la exchica reality no dudó en pronunciarse al respecto y comentó la imagen con un emoji de corazón, símbolo que no pasaría desapercibido por el surfista, quien no dudó en devolverle el gesto con la misma insignia.

Las reacciones de los fanáticos de Janick Maceta y Lucca Messinas no esperaron y comentaron que ambas personas hacen una linda pareja, por lo que la mayoría de usuarios se encuentra feliz por este futuro amorío que podría darse. "Todo el Perú aprueba esta relación".