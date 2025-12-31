Samahara Lobatón envía mensaje a Youna tras revelar que padece de leucemia: “Tiene mi apoyo”

Después de que Youna revelara que fue diagnosticado con leucemia, la madre de su hija, Samahara Lobatón, decidió enviarle un mensaje al padre de su pequeña y aseguró que no le dará la espalda en este momento complicado que atraviesa.

Además, la influencer mencionó en sus redes sociales que el barbero, que actualmente radica en los Estados Unidos, vencerá esta batalla que viene atravesando, ya que tiene la mayor motivación de la vida, que es su primogénita Xianna.

“Lo voy a dejar en claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él. Por su mayor motivo de vida, su hija, que lo ama y lo adora”, mencionó la hija de Melissa Klug.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE QUE TENÍA LEUCEMIA?

Por medio de un video compartido en su cuenta de Instagram, Youna reveló que se enteró de su diagnóstico después de haber ido al baño a orinar, observando presencia de sangre, por lo que acudió a los médicos para realizarse exámenes, los cuales corroboraron que padecía de leucemia.