Leslie Shaw le dedica baile sexy a su novio tras su llegada al Perú: “Para mi amor”

A pocas horas de recibir el 2026, Leslie Shaw se encuentra feliz luego de que confirmara la llegada de su novio conocido en el ambiente de Chollywood como ‘El Prefe’, quien aterrizó en el Perú para pasar el Año Nuevo junto a la cantante nacional.

Por medio de sus redes sociales, la popular ‘colorada’ difundió un video donde se le observa realizando un baile sexy a su pareja, quien mientras observa la destreza de Leslie en el pole dance. La solista dejó la siguiente descripción para el cubano. “Un baile de bienvenida para mi amor”.

Con el propósito de demostrarle todo el cariño que siente por ‘El Prefe’, Leslie Shaw decidió musicalizar el momento de su destreza en el baile con el tema de Thalía, ‘Gracias a Dios’, el cual terminó de cautivar al artista centroamericano.

RELACIÓN DE LESLIE Y EL CUBANO

Desde hace más de cuatro años, Leslie y el cubano decidieron darse una oportunidad en el amor y, a pesar de la distancia, ambos han demostrado tenerse un gran cariño, por el cual no han descartado casarse muy pronto. ¿Llegará al altar la cantante peruana?