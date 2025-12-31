Alejandra Baigorria queda en shock al pagar más de S/200 por cafés y hot dogs en Suiza

La empresaria e influencer Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al revelar el alto costo de vida en Suiza, luego de gastar más de S/200 por una pequeña cena compuesta por tres bebidas calientes y dos hot dogs, experiencia que compartió a través de su cuenta de TikTok mientras celebra el Año Nuevo junto a Said Palao y su hermano Sergio Baigorria.

Según relató la exchica reality, la sorpresa comenzó cuando visitó una modesta cafetería suiza y pagó cerca de S/80 por dos cafés pequeños y un chai latte, equivalentes a seis francos suizos cada uno. Baigorria explicó a sus seguidores la conversión de la moneda y reconoció que, aunque el lugar era agradable, el precio resultaba elevado en comparación con el Perú.

“Estoy en una cafetería acá en Suiza, comprando dos cafés chicos y un chai latte. ¿Saben cuánto me salió? 80 soles, los tres. Sale como a 6 francos suizos, que cada franco equivale más o menos a 4.20 soles. Es caro, pero el lugar es hermoso”, dijo ‘la gringa de gamarra’.

El impacto fue mayor cuando Said Palao y Sergio Baigorria le informaron que habían comprado dos hot dogs por S/130, lo que equivale a 65 soles por unidad. Visiblemente sorprendida, la empresaria no ocultó su reacción y comentó que, debido al precio, debía disfrutar al máximo cada bocado, sumando así un gasto total que superó los S/200 por una cena sencilla.

“SI VIENES A SUIZA, EMPIEZA A AHORRAR”

En sus redes sociales, Alejandra Baigorria aprovechó la experiencia para advertir a quienes planean viajar a Suiza, señalando que se trata de un país hermoso, pero con un costo de vida bastante alto. “Si estás pensando en venir a Suiza, empieza a ahorrar”, expresó.

Días antes, ya había expuesto precios elevados tras gastar S/550 en compras básicas de supermercado, incluyendo yogures, pan, cereales, huevos, agua mineral y una sola palta que le costó S/18, a la cual la calificó como “la más cara de su vida”.