La Mackyna a Christian Cueva tras llamada intimidante: “No te tengo miedo, sabes dónde entreno”

Después de que Christian Cueva llamara a la Mackyna de manera intimidante para reclamarle por los comentarios que tiene sobre su pareja, Pamela Franco, el entrenador de las estrellas decidió responderle al jugador de Juan Pablo II.

En medio de la emisión del programa Chimi Churri, el novio de Norka Ascue no se quedó con los brazos cruzados y aseguró que la comunicación que tuvo ‘Aladino’ con su persona no le generó ningún tipo de temor. Además, le hizo recordar que, si quiere enfrentarlo cara a cara, el pelotero sabe el lugar donde siempre lo puede encontrar.

“Si querías parcharme, sabes dónde entreno, tu pareja sabe dónde entreno, sin necesidad de llamarme. Yo he dejado que te desarrolles, yo no te tengo miedo, papi, estoy actuando como una persona inteligente, mano, porque todo el mundo sabe que para que tú me parches a mí, uno a uno”, mencionó el amigo de Christian Domínguez.

LLAMADA DE CHRISTIAN CUEVA A LA MACKYNA

Al parecer, los problemas extradeportivos continúan apareciendo en la vida de Christian Cueva, quien se encuentra en el ojo de la tormenta después de haber realizado una llamada intimidante a la Mackyna, exigiéndole que no hable de su persona. “Ya conc**. ¿Se te hace fácil para ti hablar, no con***? Ahorita voy a sacar todos los videos de tu mujer con***”.