Darinka Ramírez comparte PECULIAR frase previo al 2026: “Tratando de sanar heridas”

Cada vez quedan menos horas para el Año Nuevo y los personajes de Chollywood quieren despedir el 2025 con publicaciones en redes sociales. Darinka Ramírez compartió una peculiar frase en sus historias de Instagram previo al 2026.

En su red social, la influencer escribió que pasará la medianoche acompañada de sus seres queridos, a comparación de lo sucedido a finales del 2024. Además, espera que este nuevo año llegue con muchas oportunidades laborales.

“Pasamos el año pasado un año nuevo solas, tratando de sanar heridas que no entendía y Lu enfermita. Ahora recibiremos un año totalmente distinto como familia, llenas de amor y entendiendo que debemos soltar para que llegue algo mucho mejor”, mencionó.

DARINKA SERÁ MADRE EN 2026

Durante las celebraciones por Navidad, Darinka Ramírez compartió una publicación en su cuenta de Instagram anunciando que se convertirá en madre por segunda vez; sin embargo, no quiso revelar la identidad del padre de su nueva pequeña, pero reiteró que es una persona muy querida por su familia, causando que los cibernautas mencionaran que era una indirecta para Jefferson Farfán.