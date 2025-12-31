Christian Cueva lanza insultos y amenazas a ‘La Mackyna’ tras comentarios sobre Pamela Franco

Una nueva controversia sacude a la farándula y al deporte peruano. Christian Cueva fue acusado de lanzar insultos y amenazas durante una llamada telefónica dirigida a Mack Songhurst, amigo cercano de Christian Domínguez. El hecho se produjo luego de comentarios realizados en el programa Chimi Churri sobre la vida personal del futbolista y su vínculo con Pamela Franco.

LA LLAMADA QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

Durante la transmisión de Chimi Churri, ‘La Mackyna’ expuso públicamente que recibió hasta seis llamadas consecutivas por parte de Cueva, además de mensajes de WhatsApp con lenguaje agresivo. En los audios difundidos, se escucha al deportista increparlo por opinar sobre su relación sentimental y lanzar expresiones ofensivas, exigiendo una confrontación directa para “arreglar el problema”.

Según relató el panelista, la molestia del seleccionado nacional se originó por los comentarios que él y su pareja realizaron en el espacio digital, lo que habría detonado una reacción airada por parte del futbolista. La situación generó sorpresa entre los conductores y encendió el debate en redes sociales.

AMENAZAS EXPUESTAS EN VIVO

Mack Songhurst aseguró que las expresiones de Cueva no se limitaron a insultos, sino que incluyeron amenazas directas, las cuales decidió hacer públicas como parte de su descargo. En los audios se escucha al futbolista advertir que “en algún momento se van a cruzar”, dejando entrever una posible confrontación futura.

Hasta el cierre de esta nota, Christian Cueva no ha emitido un pronunciamiento público adicional tras la difusión de los audios. La polémica continúa escalando en plataformas digitales, donde usuarios y figuras del espectáculo cuestionan el tono de los mensajes y el impacto que este episodio podría tener en la imagen del futbolista.