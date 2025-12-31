Hermana de Luciana Fuster revela que padece esclerosis múltiple: “Ya no recuerdo cómo es vivir normal”

Una confesión íntima que generó impacto en redes sociales. Fernanda Fuster sorprendió a sus seguidores al revelar que padece esclerosis múltiple, una enfermedad autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central y que le fue diagnosticada hace seis años. La joven explicó que, desde entonces, su vida cambió por completo debido a los constantes dolores y limitaciones físicas.
UN ANTES Y UN DESPUÉS
La hermana mayor de Luciana Fuster detalló que la esclerosis múltiple suele presentarse en adultos jóvenes y que su evolución es distinta en cada paciente. Aunque no tiene cura, existen tratamientos que permiten controlar los brotes y retrasar su avance. En su caso, reconoció que durante años convivió con dolor permanente, fiebre y agotamiento extremo que le impedían llevar una vida normal.
Este martes 30 de diciembre, Fernanda compartió un video donde explicó que recientemente su medicación fue cambiada por una más efectiva, lo que le permitió experimentar una notable mejora en su calidad de vida. “Luego de seis años, por fin despierto sin dolor”, confesó, señalando que, aunque la enfermedad continúa, ahora siente que puede aprender a convivir con ella.
MENSAJE DE ESPERANZA
En su testimonio, Fernanda Fuster aseguró que no lleva una vida convencional, pero se siente agradecida y optimista ante esta nueva etapa. “Ya no recuerdo cómo es vivir normal, pero tengo esperanza de empezar de nuevo”, expresó, dejando un mensaje de fortaleza para quienes atraviesan enfermedades crónicas.
Finalmente, destacó el respaldo constante de su entorno más cercano y agradeció públicamente a sus médicos y a su familia, en especial a Luciana Fuster y a Rossana, por acompañarla en los momentos más difíciles. “No solo me ayudaron a sobrevivir, sino a vivir”, escribió, conmoviendo a miles de usuarios en redes sociales.