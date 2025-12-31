Silvana Plasencia denuncia amenazas tras exponer chats con Maryto: “Temo por mi seguridad”

Una nueva polémica en el mundo del espectáculo sacude a las redes sociales. Silvana Plasencia denunció públicamente que ha recibido amenazas directas a su número personal, poco después de difundir chats privados con el cantante Maryto, en los que él insistía en verla pese a mantener una relación sentimental con Ángela Alor.

MENSAJES INTIMIDATORIOS

La controversia se inició cuando Silvana Plasencia compartió en su cuenta de TikTok una recopilación de mensajes comprometedores enviados por Maryto. Entre los textos difundidos se leen frases como: “Contigo me voy a casar”, “Ábreme, ¿qué pasó?” y “Te llamo ya mi amor”, lo que desató una ola de comentarios y reacciones en plataformas digitales.

Sin embargo, el conflicto escaló este lunes 29 de diciembre, cuando la joven reveló en sus historias que comenzó a recibir amenazas vía WhatsApp, en las que se le exige no publicar nada durante Año Nuevo. Los mensajes, de tono violento, advierten agresiones físicas contra ella y su hermana Yahaira Plasencia, generando preocupación entre sus seguidores.

“DEJO PRUEBAS POR SI ME PASA ALGO”

Ante la gravedad de la situación, Silvana aseguró que ya identificó a los presuntos responsables de las intimidaciones y dejó constancia pública de lo ocurrido. “A mi familia o a mí algo nos pasa y ustedes ya saben quiénes son los únicos responsables. No pararé hasta llegar al final”, escribió, señalando además que cuenta con seguridad, aunque eso no elimina el riesgo.

¿QUÉ DIJO YAHAIRA PLASENCIA?

La respuesta de Yahaira Plasencia no tardó en llegar. La cantante reapareció en redes sociales con un mensaje de respaldo absoluto hacia su hermana: “Siempre juntas, se meten contigo se meten conmigo”, dejando en claro que el entorno familiar permanece unido frente a las amenazas y la polémica que envuelve al cantante Maryto.