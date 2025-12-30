Oliver Sonne, Austin Palao y Diego Rodríguez entre los 100 rostros más bellos del mundo

Quedan menos de 24 horas para que el 2025 llegue a su fin y con ello, el portal internacional TC Candler compartió su lista definitiva de los 100 rostros más bellos del mundo, entre los que destacan las identidades de tres peruanos.

¿QUIÉNES SON LOS COMPATRIOTAS QUE INTEGRAN LA NÓMINA?

El primero en aparecer en la nómina es el modelo Diego Rodríguez, quien se posicionó en la casilla 57, en lo que significa su cuarta participación en esta relación. Aunque causó mucha sorpresa, el futbolista de la Selección y actual jugador del Burnley de la Premier League, Oliver Sonne, alcanzó el puesto 45.

No solo ha demostrado tener un físico envidiable, sino un rostro perfecto. Austin Palao subió hasta el lugar 15 de la nómina, siendo el peruano mejor posicionado en el ranking, siendo superado solo por figuras como Jungkook, Ni-ki o V (de BTS).

En el portal también se nominó a mujeres peruanas en las que se encontraban Luciana Fuster, Mayra Goñi, Shirley Arica, Karime Scander y otras figuras del medio nacional. Lamentablemente, ninguna de nuestras compatriotas quedó en el top 100.