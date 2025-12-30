Líder de ‘Clavito y su Chela‘ no descarta dúo con Christian Cueva: “Es un apasionado de la música”

Después de que se conociera que Christian Cueva no solo tiene talento para el fútbol, sino también para el canto, el líder de ‘Clavito y su Chela’, Robert Muñoz, reveló que le gustaría juntarse con el pelotero y hacer una canción.

En conversación con Trome, Robert aseguró que ‘Aladino’ es una persona que disfruta todo lo que hace frente al micrófono. Además, consideró que el actual jugador de Juan Pablo II puede apersonarse a su estudio para crear un sencillo pegajoso y hacer bailar a las personas.

"Él siempre ha amado la música, así que hay que dejarlo incursionar. Me encantaría (que grabemos juntos) porque es un apasionado de la música y la vive. Las puertas de mi estudio están abiertas para hacer un ‘feat’ con Cuevita. Estoy seguro de que daría mucho que hablar”, comentó.

PAMELA FRANCO Y CHRISTIAN CUEVA EN VIDEOCLIP

A pesar de las especulaciones de una ruptura amorosa, Pamela Franco y Christian Cueva han demostrado que están más unidos que nunca, por lo que han decidido grabar juntos el videoclip ‘El perro del hortelano’, el cual ha logrado tener una aceptación en redes sociales.