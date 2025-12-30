Melissa Klug reveló la carrera que eligió su hijo mayor con Farfán: "Estamos viendo todo para el intercambio"

La empresaria e influencer, Melissa Klug dio a conocer la carrera profesional que ha decidido estudiar su hijo mayor que tiene con Jefferson Farfán, quien está próximo a cumplir la mayoría de edad.

En una entrevista para el diario Trome, la "blanca de Chucuito" dio detalles sobre los planes a futuro que tiene su hijo, quien además desea estudiar en el extranjero, motivo por el cuál se encuentran realizando los trámites correspondientes para su traslado.

"Mi hijo mayor está a puertas de cumplir 18 años, es increíble cómo han pasado los años. Me da más pena ahora que pase el tiempo. Él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos", dijo.

"Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí está en la universidad, está estudiando administración. Mi hijo menor está metido en el fútbol, ganando campeonatos", añadió.

En ese sentido, Klug se mostró nostálgica al recordar que todos sus hijos están creciendo y poco a poco van independizándose: "Mis hijas son adultas, tienen su camino hecho, mis hombrecitos extenderán sus alas y solo me quedaré con Cayetana, después de sentir tantas risas en casa, tanto ruido, el silencio va llegando", añadió.