Delany López envía mensaje a Youna tras ser diagnostica con leucemia: “No estás solo”

Por medio de una publicación en redes sociales, Youna, expareja de Samahara Lobatón y padre de la primera hija de la influencer, reveló que había sido diagnosticado con leucemia, causando que diversos personajes de Chollywood le brinden su apoyo.

Una de las primeras en utilizar sus plataformas digitales y compartirle palabras de aliento fue la exsaliente de Jefferson Farfán, Delany López, quien aseguró que el barbero saldrá de esta situación complicada que le ha dado la vida. Además, precisó que en todo momento lo apoyará.

“Hermano, la vida te puso una batalla dura, pero también eligió a un guerrero fuerte para enfrentarla. No estás solo ni un solo segundo, caminamos contigo y oramos por ti. Tu valentía nos inspira. Cada día es una oportunidad para seguir luchando”, escribió en Instagram.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE SU DIAGNÓSTICO?

De acuerdo a lo contado por el propio Youna en sus plataformas digitales, se enteró de su diagnóstico después de ir al baño, donde notó que en su orina había presencia de sangre, por lo que decidió acudir al hospital para someterse a una serie de pruebas, y tras analizar los resultados los médicos, le confirmaron que tenía leucemia.