Samahara Lobatón ARREMETE contra Yahaira Plasencia: “No me cae, destrozó una familia”

El año se acaba y las revelaciones en Chollywood no demoran en llegar. Por medio de sus redes sociales, Samahara Lobatón arremetió contra Yahaira Plasencia, catalogándola como una mala persona que solo buscó la fama, sin la necesidad de hacerle daño a otras personas.

A través de las plataformas digitales, Samahara aseguró que no le tiene buena espina a la cantante, sino que también a un familiar de ella. Además, recordó los momentos complicados que vivieron sus parientes tiempo atrás, tras conocerse su amorío con Jefferson Farfán.

“A mí no me cae ni Yahaira, ni su hermana Silvana, y menos después de todo lo que está pasando; tú no te puedes burlar del dolor de otra persona porque Dios castiga. Ella (Yahaira) salió a lucir al papá de mis hermanos, sabiendo que había roto una relación, una familia”, mencionó la influencer.

LA VIDA SE ENCARGARÁ DE YAHAIRA PLASENCIA

De acuerdo a Samahara Lobatón, el karma no tardará en llegar a la vida de Yahaira Plasencia, quien pronto pagará por el daño que le ha hecho a su familia. “Tú puedes hacer lo que se te venga en gana, pero no puedes disfrutar de romper una familia; las lágrimas de una mujer se pagan caro”.