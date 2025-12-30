Farfán revela que Guizasola fue golpeado por su esposa con un bate de béisbol: "Ya está harta de él"

El exfutbolista Jefferson Farfán reveló un episodio personal que vivió su amigo, el también exfutbolista Roberto Guizasola, que ocurrió en el distrito de Puente Piedra, cuando este fue sorprendido bebiendo alcohol en plena vía pública.

En declaraciones para TV Cancheros, la "Foquita" contó que Estefany Hernández, esposa del "Cucurucho", recibió una llamada de un tercero informándole sobre el paradero de su cónyuge, quien no habría sido sincero sobre en dónde se encontraba en ese momento.

"Su esposa ya está harta de él, como todos nosotros. Estamos cansados. Este, como le gusta estar en el barrio, en Puente Piedra −que está bien−, debe entender que es una imagen muy fuerte a nivel comercial y que tiene que cuidarse un poco más, mantener la línea", dijo.

"Él se pone a ‘chupar’ en la calle y su esposa, a quien parece que la llaman y le pasan el dato… ‘Tu esposo está tomando en la pista, ahí, en Puente Piedra’. ‘¿Ah, sí? No me ha dicho nada’. Y este creo que le había dicho otra cosa. Su esposa no lo aguantó", añadió.

LO GOLPEÓ CON UN BATE

Durante su relato, Farfán contó que la esposa de Guizasola no aguantó más y lo fue a buscar para golpearlo con un bate de béisbol: "La esposa tenía atrás un bate de béisbol. Ahora anda con el bate. El ‘nero’ ha estado tirando rumba y ¡blum!, le cayó. Obviamente, la entiendo", sostuvo.

Tras el relato, Roberto Guizasola no pudo negar los hechos y simplemente se limitó a contar las consecuenciias físicas que le dejó aquel episodio: "No podía ni correr", sentenció.