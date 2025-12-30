Melissa Paredes buscará tener un hijo con Anthony Aranda: “Vamos a darle mucho amor”

El 2025 se termina y los deseos de los personajes de Chollywood para el próximo año no se hacen esperar. Melissa Paredes utilizó sus redes sociales para revelar que le gustaría tener una integrante de su familia junto a Anthony Aranda.

¿CUÁNDO PODRÍA SALIR EMBARAZADA?

La modelo buscará convertirse en madre por segunda vez; sin embargo, no reveló la fecha en la que le gustaría llamar a la cigüeña, pero aseguró que el nuevo pequeño que llegue a su vida y a la del bailarín será recibido de la mejor manera. “Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña Mía”.

Ante los constantes ataques que recibe por las plataformas digitales, la exmiss Perú mencionó que hace oídos sordos a sus detractores. “Ya me acostumbré a que me rajen de todo; a la gente le encanta meterse en mi vida”.

Cabe mencionar que la relación entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, que inició en 2020, tuvo como paso siguiente el matrimonio a mediados de 2024, con planes a futuro como el de tener un bebé juntos. ¿Se logrará concretar esa meta?