Le pidió matrimonio en concierto de Armonía 10 y la respuesta lo dejó en shock: 'Choteada' se vuelve viral

Mujer rechazó propuesta de matrimonio en pleno show de la orquesta de cumbia. El incómodo episodio fue difundido en TikTok y desató polémica.

Un momento que prometía ser romántico terminó convirtiéndose en una escena viral y demasiado 'rochosa'. Durante un reciente concierto de Armonía 10, una propuesta de matrimonio frente al público fue rechazada por la mujer, dejando sorprendidos tanto a los asistentes como a los propios integrantes de la orquesta.

La hecho ocurrió cuando una pareja fue invitada a subir al escenario, lo que generó expectativa entre los presentes, que asumieron que se trataba de una pedida de mano preparada para la ocasión. Con flores y un peluche en las manos, el joven tomó el micrófono y expresó su amor ante miles de personas.

“Quiero que formes parte de mi vida. Quiero que seas mi esposa. ¿Te casarías conmigo?”, dijo, mientras el público respondía con aplausos y gritos, anticipando un final feliz.

El inesperado “no” que dejó a todos en silencio

Sin embargo, el desenlace fue muy distinto al esperado. Aunque la mujer sonreía en un inicio, segundos después rechazó la propuesta con un contundente “No puedo” y se retiró del escenario llevándose los obsequios. El ambiente quedó marcado por un silencio incómodo que contrastó con la euforia previa.

El momento fue grabado y difundido en TikTok por el animador Max Aguirre, donde rápidamente se viralizó y acumuló miles de reproducciones en pocas horas.