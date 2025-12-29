Melissa Paredes minimiza críticas por regalarle iPhone a su hija: "Ya me acostumbré a que me rajen todo"

A través de sus redes sociales, Melissa Paredes decidió responder a las críticas que viene recibiendo por haberle regalado un iPhone por Navidad a su menor hija, fruto de su relación con el futbolista Rodrigo Cuba.

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz justificó el obsequio a su pequeña y minimizó las críticas que viene recibiendo al respecto, asegurando que "ya está acostumbrada" a este tipo de situaciones.

"Me da igual! Critican, pero cuando voy a algún lugar veo a todos los niños con las benditas tablets, que es lo mismo!! Solo que con el celular nos podemos comunicar y preguntar como estamos. Ya me acostumbré que a mí me rajen todo, les encanta meterse en mi vida", escribió al ser consultada por una seguidora.

DE VIAJE EN EE.UU.

Cabe precisar que la hija de Melissa Paredes actualmente se encuentra en Estados Unidos junto a su padre Rodrigo Cuba, Ale Venturo, y las hijas de la empresaria.