Darinka Ramírez ELOGÍA su nueva pareja: “Se preocupa al 100 por mi hija, lo que no hacen otras personas”

Después de que Darinka Ramírez revelara en Navidad mediante una publicación en Instagram contando que se convertirá en madre por segunda vez, la influencer brindó pistas sobre las cualidades de su nueva pareja.

En un post compartido por Instarandula, Darinka contó que a su novio le importa mucho la pequeña que tiene en común con Jefferson Farfán. Además, contó que se preocupa por los gastos de su primogénita, algo que no estaría haciendo el expelotero.

“Mi hija está muy bien. Mi pareja se preocupa al 100 de ella, que anda matriculándola en el cole, lo que no hacen otras personas, ni preguntan”, mencionó la influencer dejando abierta la posibilidad de que el exfutbolista no se estaría dando tiempo para su pequeña.

¿QUIÉN ES EL PADRE DE SU SEGUNDA HIJA?

A pesar de las especulaciones que surgieron en los últimos días sobre la identidad del padre de su segunda hija, quien sería Alberto Cotrina, integrante de Los Conquistadores de la Salsa, Darinka Ramírez negó tajantemente que el progenitor de su pequeña sea el cantante.

“Él (Alberto Cotrina) tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie y si no di más información es porque quiero mi relación y embarazo tranquilo. Ni eso respetan porque critican como si mate a alguien”, precisó.