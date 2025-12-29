Romina Gachoy revela que superó crisis con Jean Paul Santa María: “Estamos más tranquilos”

Muchos dicen que después de la tormenta viene la calma, y al parecer, esa frase ha llegado a la vida de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María, después de que la uruguaya contara que venía atravesando una crisis matrimonial.

En conversación con Trome, la modelo contó que la situación con el cantante poco a poco está regresando a la normalidad. Además, enfatizó que estos días visitarán un balneario con todos sus seres queridos. “Estamos mejor, todo está más tranquilo. Nos estamos yendo a la playa en familia”.

BUSCARÁN AYUDA CON ESPECIALISTAS

Al ser una situación compleja, Romina Gachoy señaló que junto a Jean Paul se reunirán con especialistas para que puedan orientarlos en los inconvenientes que se presentan como esposos. “Hemos retomado las terapias hace tres semanas aproximadamente para entendernos en algunos puntos y nos ha ayudado mucho”.

Cabe mencionar que la crisis matrimonial entre la uruguaya y el cantante sucedió después de que la modelo contara que recibió una propuesta para estar presente en un reality de convivencia que se iba a realizar en España.