Leonard León incómodo porque sus hijos llaman “papá” a Christian Domínguez

El cantante Leonard León manifestó públicamente su incomodidad al revelar que sus hijos, fruto de su relación con Karla Tarazona, se refieren como “papá” a Christian Domínguez, actual pareja de su expareja.

El artista aseguró que esta situación le genera preocupación y considera que afecta directamente la estabilidad emocional de los menores. “Por supuesto que me molesta, la usurpación de paternidad es evidente, pero no viene de parte de él sino de la mamá”, indicó.

León señaló que no responsabiliza directamente a Christian Domínguez, sino a Karla Tarazona, a quien acusa de haber enseñado a los menores a llamar “papá” a sus parejas sentimentales.

“Ella (Karla) les enseñó que le digan papá a su pareja, ha involucrado a mis niños, también lo hizo con otra pareja que tuvo; es totalmente preocupante, como que no han tenido una estabilidad emocional como otros niños”, expresó.

CULPA A KARLA DEL DISTANCIAMIENTO

El artista expresó su malestar al sentir que ha sido desplazado emocionalmente. Incluso relató que conversó con su hijo mayor, quien le habría manifestado su percepción sobre la distancia existente con su padre, situación que, según León, se ha visto influenciada por los conflictos constantes con Karla.

“Hace poco hablé con mi hijo mayor y me dijo: ‘hay momentos que te has perdido, muchas etapas de mi vida’, y no podía contestarle. Me duele como a cualquier padre que te alejen de tus hijos; sobre todo usando artimañas, eso es asqueroso”, precisó.