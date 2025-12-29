Jonathan Maicelo ARREMETE contra Jefferson Farfán: “Solo tiene plata, pero no sabe hablar”

Tras las celebraciones de Navidad, fecha donde todo es paz y amor, para algunos personajes de Chollywood no es así. Jonathan Maicelo no dudó en opinar sobre Jefferson Farfán y arremetió contra el exfutbolista de Alianza Lima.

En una entrevista en Trome, el boxeador aseguró que la ‘Foquita’ es una persona que solo se mueve en diversos lugares del mundo gracias al dinero; sin embargo, consideró que el expelotero es una persona que no sabe desenvolverse. “Ese solo tiene plata, pero no sabe hablar. Se esconde en una esquina y solo mira”.

FARFÁN NUNCA PARA SOLO

De acuerdo a la expareja de Samantha Batallanos, Jefferson Farfán es una persona que no se mueve solo por las calles, sino que debe estar acompañado de alguien. Además, Maicelo no dudó en lanzar calificativos contra Roberto ‘Cucurucho’ Guizasola.

“Si va con su compañero (Guizasola) del podcast, quizás, pero solito anda todo asustado. “Tiene su ‘chispa’ (Roberto Guizasola), pero la neta es muy feo. Lo saco de carrera”, comentó el boxeador, lo que generaría una nueva polémica en Chollywood.