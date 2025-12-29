Darinka Ramírez responde a rumores y defiende su embarazo: “No me meto con hombres casados”

La influencer Darinka Ramírez decidió romper su silencio para aclarar los rumores sobre el padre de su segundo bebé, descartando cualquier vínculo con Alberto Cotrina, integrante de Los Conquistadores de la Salsa, y enfatizando que no mantiene relaciones con hombres casados.

CIERRA BOCAS

En declaraciones brindadas al portal Instarándula, Darinka Ramírez fue enfática al negar que Alberto Cotrina sea el padre de la hija que espera. “Él tiene su esposa. Yo no me meto con hombres casados ni ando quitando marido a nadie”, señaló, explicando que el silencio sobre su actual pareja responde a su deseo de vivir el embarazo con tranquilidad, lejos del escrutinio público.

La influencer también defendió su derecho a la privacidad y cuestionó las críticas recibidas en redes sociales. “Critican como si hubiera cometido un delito”, expresó, dejando en claro que su relación sentimental se mantiene al margen de la exposición mediática.

MENSAJE SOBRE SU PAREJA

Darinka aprovechó para resaltar el rol de su actual pareja, quien —según afirmó— se preocupa activamente por su hija mayor. “Mi pareja se preocupa al 100% por ella, incluso matriculándola en el colegio”, comentó, en un mensaje que muchos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Jefferson Farfán, padre de su primera hija.

Ante esta situación, Xiomy Kanashiro, actual pareja de Farfán, fue consultada por la producción del programa La noche habla. La llamada ‘Chinita’ aseguró no sentirse aludida y evitó polemizar. “En mi casa me enseñaron a no hablar de otras mujeres”, indicó, remarcando que no conoce personalmente a Darinka.

Kanashiro también reconoció el rol de Ramírez como madre y le deseó lo mejor, subrayando que siempre será la madre de la hija de Farfán. Sus declaraciones buscaron bajar el tono de la controversia que se encendió en redes sociales tras las afirmaciones de la influencer.