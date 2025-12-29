Marvel y las filtraciones de Avengers: Doomsday: qué se sabe y qué está confirmado

La expectativa por Avengers: Doomsday, próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), se ha intensificado en las últimas semanas debido a la circulación de avances y materiales promocionales no autorizados en redes sociales. La película, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo y con estreno previsto para diciembre de 2026, se encuentra aún en una etapa temprana de promoción oficial, lo que ha generado especial atención frente a cualquier contenido que anticipe su historia o elenco.

Buena parte de estas filtraciones corresponde a grabaciones de baja calidad de teasers proyectados en salas de cine, los cuales habrían sido captados por asistentes y difundidos sin autorización. Entre las escenas más comentadas figura la reaparición de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, en un contexto más personal, lo que ha reavivado el debate sobre su rol dentro de la nueva etapa del MCU. Sin embargo, Marvel Studios no ha confirmado públicamente la autenticidad ni el alcance narrativo de estas imágenes.

Filtraciones, rumores y material no verificado

Junto a estos clips, también han circulado descripciones y supuestas imágenes que aluden a la posible inclusión de personajes de los X-Men, como Charles Xavier, Magneto o Cíclope, lo que marcaría un cruce relevante entre franquicias. No obstante, especialistas y medios internacionales advierten que parte del contenido difundido corresponde a fan art, montajes o material generado con inteligencia artificial, lo que dificulta separar información veraz de simple especulación.

Hasta el momento, lo único confirmado es que Marvel ha optado por una estrategia de promoción gradual, con teasers que primero se exhiben en cines y luego se liberan en canales oficiales, en parte como respuesta a las constantes filtraciones. En ese contexto, los detalles sobre la trama, los personajes y la magnitud del crossover siguen siendo reservados, mientras el estudio busca mantener el control del anuncio de una de las películas más esperadas de los próximos años.