Brigitte Bardot: a los 91 años muere la legendaria actriz e ícono del cine francés

La mítica actriz y activista por los derechos de los animales Brigitte Bardot, falleció hoy a los 91 años, en su residencia de la ciudad de París, Francia, según informó su fundación en un breve comunicado, sin explicar las causas de su deceso.

Desde hace semanas se recuperaba de una operación, la segunda en pocos meses. En aquella ocasión, tras 11 años de silencio, la legendaria “BB”, conversó con la prensa para desmentir su propia muerte cuando se difundieron los rumores.

SÍMBOLO DEL CINE FRANCÉS

La actriz, que comenzó su carrera como modelo adolescente, alcanzó fama en 1956 con la película 'Y Dios creó a la mujer', cinta que provocó escándalo y la catapultó al estrellato. La obra la convirtió en un referente de la liberación sexual.

Luego protagonizó éxitos europeos como 'Naughty Girl', 'Plucking the Daisy', 'Babette Goes to War' y 'La Parisienne'. Hollywood la llamó para la película 'Dear Brigitte' junto a James Stewart y compartió set con Sean Connery en 'Shalako'.

ACTIVISMO POR LOS ANIMALES

Tras abandonar la actuación en 1973, desarrolló una extensa y exitosa carrera musical que complementó su popularidad. Posteriormente, dedicó su vida al activismo en favor de los derechos de los animales visitando distintas partes del mundo.