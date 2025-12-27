Congelan cuentas y bienes de copropietaria del Miss Universo por presunto fraude

La Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia (CBVT) congeló todas las cuentas bancarias y activos de Jakkapong 'Anne' Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, declarándola persona "no apta y poco confiable" para los negocios.

El organismo la acusa de presunta malversación y desvío de fondos mediante testaferros y contrataciones fantasmas para engañar a inversores, en una trama de corrupción que asciende a aproximadamente US$16 millones.

Orden de arresto y situación legal

La corte de Bangkok South Kwaeng emitió una orden de arresto contra Anne el pasado 25 de noviembre después de que no se presentara a la audiencia final de un juicio por fraude, donde se esperaba dictar sentencia este viernes. La sanción de la CBVT también prohíbe a la empresaria ejercer cargos en empresas públicas y salir de Tailandia, por ahora su paradero es desconocido.

Adquisición y conflictos en Miss Universo

'Anne' es la principal accionista de JKN Global Group, conglomerado que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares a IMG Worldwide LLC de Nueva York. La CBVT ordenó la salida de JKN del mercado de valores tailandés a partir de mañana, mientras los activos de Jakrajutatip permanecerán congelados inicialmente por 180 días.

JKN, dueño del 50% de Miss Universo, confirmó tener problemas de liquidez y se declaró en bancarrota en noviembre de 2023. Dos meses después anunció la venta del 50% de las acciones del certamen al mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente es prófugo de la justicia de su país por presuntos vínculos con el crimen organizado.