“Saras y Kumud” se estrena este 5 de enero por Panamericana Televisión

Este 2026, Panamericana Televisión apuesta por nuevas producciones internacionales que llegan para conquistar la pantalla, especialmente con novelas que vienen cautivando al público. En esta ocasión, desde la exótica India aterriza un intenso y apasionado drama hindú que promete atrapar a los televidentes desde el primer capítulo.

Desde este lunes 5 de enero, Panamericana Televisión emitirá el gran estreno de “Saras y Kumud”, una novela imperdible donde el amor se enfrenta a las tradiciones y el destino parece estar escrito incluso antes de nacer. Una historia profunda que combina romance, drama y conflictos familiares.

Un matrimonio arreglado, dos almas marcadas por el pasado y un orgullo que no sabe perdonar plantean la gran pregunta: ¿puede el amor nacer del rechazo? Este drama hindú, solicitado por el público, revela que el amor no siempre es una elección, sino una fuerza que desafía normas y creencias.

ESTRENO EXCLUSIVO POR PANAMERICANA TELEVISIÓN

“Saras y Kumud”, promete cautivar con una historia donde una pareja lucha contra las tradiciones, las intrigas familiares, los sacrificios y los malentendidos, mostrando que incluso en mundos distintos, el amor puede abrirse camino. Desde este lunes 5 de enero, en estreno por Panamericana Televisión.