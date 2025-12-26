Stranger Things se acerca a su desenlace con Hawkins al borde del colapso

El desenlace de Stranger Things se ha convertido en uno de los acontecimientos televisivos más comentados de fin de año. Netflix ya puso a disposición tres nuevos episodios de la quinta temporada el 25 de diciembre en Estados Unidos y América Latina, mientras que el capítulo final, de más de dos horas de duración, llegará el 31 de diciembre. La serie retoma la historia con Hawkins bajo amenaza directa del Upside Down, en un contexto de cuarentena militar y con Vecna y los Demogorgons avanzando sin contención.

En los primeros episodios, la narrativa refuerza el clima de urgencia y deja varios frentes abiertos. Eleven y Hopper se enfrentan a fuerzas hostiles en una base militar situada en el Mundo del Revés, donde aparece una inquietante estructura orgánica y la científica del gobierno conocida como la Dra. Kay. Al mismo tiempo, se revela que Will Byers posee habilidades sobrenaturales, un giro que redefine su rol dentro del grupo y amplía el conflicto central de la historia.

Stranger Things: claves y teorías del final de la serie de Netflix

Uno de los elementos que más teorías ha generado entre los seguidores es la cueva vinculada a Henry Creel, así como la situación de Max y Holly Wheeler. La trama sugiere una conexión con recuerdos del pasado de Henry y con objetos simbólicos, como la cinta de casete con I Think We’re Alone Now. En paralelo, la serie vuelve a subrayar el papel de la música como posible defensa frente a Vecna, un recurso ya visto en temporadas anteriores y que ahora se potencia con la presencia de una emisora de radio local en Hawkins.

Otra línea narrativa clave es la relación entre Will y Vecna, que, según declaraciones del actor Noah Schnapp, será explorada con mayor profundidad en los episodios restantes. Los productores han asegurado que el cierre fue concebido para satisfacer a la audiencia y evitar finales polémicos. Aunque el éxito global de la serie podría abrir la puerta a nuevas historias, los hermanos Duffer han sido enfáticos al señalar que este es el final definitivo del recorrido de Hawkins y de sus personajes principales. Queda esperar a que el Año Nuevo 2026 llegará con el final de esta taquillera historia.