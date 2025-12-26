Murió Perry Bamonte, histórico guitarrista de The Cure, a los 65 años

La música alternativa está de luto. Perry Archangelo Bamonte, guitarrista, bajista y tecladista emblemático de The Cure, falleció a los 65 años en su domicilio durante la Navidad, tras una breve enfermedad. La noticia fue confirmada este viernes 26 de diciembre por la propia banda británica a través de un comunicado publicado en su sitio web oficial.

Según informó el grupo liderado por Robert Smith, la muerte de Perry Bamonte ocurrió en su hogar y tomó por sorpresa tanto a los seguidores como al entorno cercano de la agrupación. En el mensaje, The Cure destacó el perfil humano y artístico del músico, a quien describieron como una figura “tranquila, intensa, intuitiva, constante y enormemente creativa”, además de una presencia “cálida y vital” dentro de la historia de la banda.

Bamonte nació en Londres en 1960 y su relación con The Cure comenzó a mediados de la década de 1980, inicialmente como técnico de guitarras y asistente del grupo. Su talento y compromiso lo llevaron a integrarse oficialmente como miembro en 1990, desempeñándose en guitarra, teclados y bajo de seis cuerdas, consolidando una etapa clave en la evolución sonora de la banda británica.

TRAYECTORIA CLAVE EN THE CURE

Durante sus años como integrante oficial, Perry Bamonte participó en álbumes fundamentales como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Greatest Hits Acoustic y The Cure, además de realizar más de 400 conciertos en 14 años. En 2022, se reunió nuevamente con la banda para una extensa gira internacional que incluyó 90 presentaciones, culminando con el concierto A Lost World en Londres, el 1 de noviembre de 2024.