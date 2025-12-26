Norka Ascue critica shows de Christian Cueva y habla de su declive deportivo

La incursión de Christian Cueva en la música sigue generando reacciones. Esta vez fue la cantante Norka Ascue quien lanzó duras críticas contra el futbolista, al considerar que no existe respeto por el público en sus presentaciones y que su carrera deportiva atraviesa un marcado declive.

Según Ascue, el salto de Cueva a los escenarios —junto a su pareja Pamela Franco— carece de preparación artística y de una propuesta sólida. “Si no tienes talento o voz, mínimo hay que ver la manera de entregar un buen espectáculo”, afirmó, al tiempo que cuestionó que figuras mediáticas incursionen en el canto sin formación.

CRÍTICAS A SU DESEMPEÑO EN LOS ESCENARIOS

La cantante fue aún más severa al referirse a la imagen del futbolista durante sus shows. “Ni siquiera se preocupa por subir al escenario de forma presentable; parece que estuviera en pijama”, sostuvo, aludiendo a una supuesta falta de profesionalismo. También habló de soberbia y desconexión con la realidad, señalando que “se cree un ídolo” pese a los cuestionamientos que rodean su trayectoria reciente.

Ascue añadió que los escándalos y el morbo han terminado por sepultar la carrera futbolística del jugador, quien —según dijo— no supo valorar su talento ni mantener la disciplina que exige el alto rendimiento.

DECLIVE DEPORTIVO

Sobre el presente deportivo de Cueva, la artista fue tajante. Indicó que actualmente milita en un club con poca notoriedad, Juan Pablo II, y describió su etapa como una “carrera deportiva en declive”. “Es una persona indisciplinada que no valoró su carrera”, remarcó.

Finalmente, Ascue cuestionó la constante exposición de la relación entre Cueva y Franco. A su juicio, la pareja “ya saturó el mercado” con una narrativa forzada que ha terminado por desplazar el foco del ámbito profesional hacia una suerte de telenovela mediática que, lejos de sumar, alimenta la controversia. (Con información de Trome)