Alejandra Baigorria responde a críticos de su serie biográfica: “Es mi tema y mi inversión”

Después de que Alejandra Baigorria revelara que tiene planeado realizar una serie biográfica, donde contará pasajes inéditos de su vida, por lo que recibió una serie de críticas, la esposa de Said Palao decidió responderles a sus detractores.

En una entrevista para América TV, la popular ‘gringa de Gamarra’ mencionó que, si las personas hablan del contenido que buscan compartir en las plataformas digitales, significa que es alguien especial, dejando en claro que no dará su brazo a torcer por la decisión.

"He recibido críticas como 'a quién le va a interesar la vida' (...) Si les interesa a tres personas, bueno, ya tengo tres personas, qué importa, es mi inversión, es mi tema", comentó la empresaria, quien no descartó que el film sea compartido en Netflix.

¿DE QUÉ TRATARÁ SU SERIE?

De acuerdo a lo revelado por la propia Alejandra Baigorria, la serie que busca compartir en la pantalla ayudará a las personas que anhelan con ser empresarios, donde dará recomendaciones para conseguir sus respectivos sueños.