Exestrella de Nickelodeon sin hogar destroza motel tras recibir ayuda de un excompañero

Un intento de ayuda solidaria terminó en polémica durante las fiestas de fin de año. El exactor infantil de Nickelodeon Tylor Chase, conocido por su paso por la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, quedó en el centro de la controversia luego de que se reportara que destrozó el alojamiento que le fue brindado para pasar la noche, pese a encontrarse en situación de calle.

El apoyo fue gestionado por su excompañero Daniel Curtis Lee, quien compartió detalles del incidente ocurrido en un motel de Los Ángeles y expresó su frustración tras recibir una llamada de la administración horas después del ingreso de Chase.

INCIDENTE TRAS LA AYUDA SOLIDARIA

Según relató Lee en un video publicado en TikTok el 25 de diciembre, el motel lo contactó para informarle que Chase había abandonado la habitación dejando “destrozos”, entre ellos electrodomésticos fuera de lugar y daños visibles. “Me siento devastado”, dijo el actor, quien había conseguido comida y hospedaje para su excompañero con la esperanza de ofrecerle un descanso seguro durante la temporada.

Lee agregó que la familia de Chase ya le había advertido sobre experiencias negativas previas al intentar alojarlo, y reconoció que se equivocó al pensar que esta vez el resultado sería distinto. El episodio evidenció la complejidad de ayudar a personas con problemas de salud mental y consumo de sustancias sin un acompañamiento profesional adecuado.

CRÍTICAS AL SISTEMA

Tras el incidente, Daniel Curtis Lee cuestionó la eficacia de los sistemas de apoyo social en California para personas vulnerables, señalando que el acceso a ayuda integral es difícil y poco efectivo en casos como el de Chase. “Se supone que existen redes para atender problemas de salud mental y abuso de drogas, pero no funcionan como deberían”, afirmó.

No fue el único intento de auxilio. El actor Shaun Weiss, recordado por Mighty Ducks, también ofreció a Chase una habitación en un centro de rehabilitación, propuesta que fue rechazada. El caso vuelve a poner sobre la mesa la fragilidad de las redes de contención para exestrellas infantiles y la necesidad de soluciones sostenidas más allá de la ayuda puntual.