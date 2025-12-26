Orgullo peruano: Taste Atlas coloca a nuestra gastronomía entre las tres mejores del planeta

La gastronomía peruana vuelve a ocupar un lugar de privilegio en el escenario internacional. En su edición 2025, la reconocida guía culinaria Taste Atlas colocó al Perú como la tercera mejor gastronomía del planeta, destacando su diversidad, identidad regional y la calidad de sus insumos.

El ranking se elaboró a partir de 590 mil 228 valoraciones sobre 16 mil 357 platos tradicionales de distintos países. Con un puntaje promedio de 4,54, la cocina peruana se posicionó solo por debajo de Italia (4,64) y Grecia (4,60), consolidándose además como la mejor gastronomía de Latinoamérica.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En su plataforma oficial, Taste Atlas resaltó que el Perú ha logrado mantenerse entre las favoritas del público extranjero gracias a la combinación de técnicas ancestrales, sabores intensos y una marcada identidad cultural. Este reconocimiento coloca al país por encima de otras cocinas con amplia presencia internacional como México, Argentina y Brasil.

El desempeño peruano responde, según la guía, a la alta valoración de platos emblemáticos que han logrado posicionarse entre los más apreciados del mundo, superando incluso a propuestas culinarias de larga tradición europea.

¿QUÉ PLATOS LLEVARON A PERÚ AL TOP 3?

Para alcanzar el podio mundial, preparaciones como la salsa de ocopa, el ají criollo, las conchitas a la parmesana, las tradicionales chocotejas y el infaltable pollo a la brasa fueron determinantes en la puntuación final. Estos platos reflejan la diversidad regional y el equilibrio entre tradición y creatividad que caracteriza a la cocina peruana.

Además, productos nacionales como el vino Tacama y el pisco Huamaní destacaron en la categoría de licores, mientras que marcas como Cacaosuyo, Tesoro Amazónico y Ecoandino sobresalieron en chocolates y derivados de la quinua, reforzando el prestigio del Perú en el ámbito gastronómico global.

RANKING MUNDIAL DE TASTE ATLAS

El listado de Taste Atlas ubicó a Italia como líder absoluto de la gastronomía mundial, seguida por Grecia. El top 5 lo completan Portugal y España, ambos con una puntuación de 4,53, lo que evidencia el dominio del sur de Europa en la escena culinaria.

Taste Atlas funciona como una guía de viajes gastronómicos que recopila recetas auténticas, reseñas de críticos especializados y estudios sobre ingredientes y platos tradicionales, convirtiéndose en una de las referencias más influyentes para medir la popularidad y calidad de las cocinas del mundo.