Pamela López revela que Christian Cueva llamó en presunto estado de ebriedad a sus hijos: “Los hiciste llorar”

En medio de las celebraciones por Navidad, Pamela López compartió en sus redes sociales una serie de historias donde contó que Christian Cueva se comunicó con sus hijos en presunto estado de ebriedad, por lo que sus pequeños terminaron asustados por el comportamiento de su padre.

Adicionalmente, la pareja de Paul Michael mencionó que el futbolista intentó malograrle las celebraciones por el 25 de diciembre; sin embargo, nadie terminó herido. La popular ‘Kittypam’ dejó en claro que siempre dará el pecho por sus primogénitos.

“Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin, no arruinaste nuestra NAVIDAD, mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras y dientes; que te quede claro que soy su madre y me vas a respetar tú y lo asqueroso que te rodea”, precisó.

CONTINÚO LLAMÁNDOLA

En sus publicaciones en Instagram, Pamela López aseguró que Christian Cueva siguió llamándola para tratar de conversar con sus hijos, pero no autorizó que sus pequeños conversen con su padre por el comportamiento que tenía, lo cual consideró que los ponía en peligro.

“No volví a contestar más porque estaba asustando a mis hijos con palabras soeces y en aparente estado de ebriedad. Tengo videos completos que no puedo exponer porque mis hijos están llorando y temblando”, posteó.