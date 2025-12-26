Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo: “El amor vuelve a florecer en mi vida”

En medio de las celebraciones por Navidad, Darinka Ramírez compartió una publicación en sus redes sociales, donde anunció que se encuentra embarazada y a la espera de su segunda hija, dedicándole un mensaje tierno a su nuevo retoño.

De acuerdo a la madre de la última hija de Jefferson Farfán, su familia y su pareja esperan con ansias la llegada de la pequeña. Además, destacó que la familia la recibirá con los brazos abiertos y la engreirán en todo momento.

“El amor vuelve a florecer en mi vida. Con gratitud y mucha ilusión, espero a mi segunda hija, un nuevo comienzo lleno de esperanza, alegría y lleno de mucho amor. Mi hija mayor está lista para ser la mejor hermana mayor, ¡y nosotros estamos emocionados por la llegada de nuestra princesa!”, escribió.

¿QUIÉN ES EL PADRE DE SU PEQUEÑA?

Aunque en las redes sociales, los cibernautas quisieron conocer la identidad del padre de la segunda hija de Darinka Ramírez, la influencer no quiso revelar el nombre; sin embargo, envió una indirecta a Jefferson Farfán. “Alguien que supo querer demasiado a mi hija, que no solo demuestra palabras, sino hechos, y me sorprende cada día”.