Navidad en el anime: Los mejores episodios y películas para ver en esta época

La Navidad representa la época de las luces, las decoraciones, los regalos y el pasar un momento ameno en familia y con los seres queridos, entre muchas otras tradiciones que se han mantenido a lo largo del tiempo.

El mundo de la animación japonesa no es ajena a esta festividad, y es que las casas de animación también aprovechan la época para que los personajes de sus historias se dejen envolver por el ambiente célebre. En esta nota hacemos un pequeño recuento de películas y series de anime que puedes ver para este 25 de diciembre.

1) TOKYO GODFATHERS

Esta película estrenada en el año 2003 cuenta la historia de un trío de vagabundos que durante la víspera de Navidad se ponen a escarbar entre la basura buscando regalos descartados, sin embargo, en lugar de ello, lo que encuentran es un bebé abandonado entre los desechos.

2) Re:ZERO - MEMORY SNOW

Este especial navideño del anime Re:Zero nos ambienta en la época navideña, donde el protagonista Subaru finalmente tendrá su cita con Emilia, pero una enorme cantidad de nieve lo retrasa, ya que temen quedar varados en la montaña.

3) BOKU NO HERO ACADEMIA -¡FELIZ NAVIDAD!

La quinta temporada de Boku No Hero Academia trajo consigo un especial navideño donde el protagonista Deku y sus compañeros de la academia U.A. entrenaron su carisma para dar entrevistas, representando un grato y ameno rato humorístico en la obra.

4) TORADORA! LA FIESTA DE NOCHEBUENA

En el arco navideño de Toradora! el consejo estudiantil organiza una fiesta de navidad y Taiga decide hacer de cupido entre Ryuji y Minori. Sin embargo, este triángulo amoroso llega a un punto crítico cuando uno de ellos decide confesar su amor y el otro ocultar sus sentimientos.

5) SAKURA CARDCAPTOR - UNA HERMOSA NAVIDAD

El capítulo 35 de Sakura CardCaptor, la protagonista Sakura Kinomoto está en busca de los regalos ideales para sus seres queridos, en especial para Yukito Tsukishiro, quien cumple años en Nochebuena.