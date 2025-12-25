Navidad en familia: estos son los 5 sencillos juegos que son virales en TikTok

Navidad es una de las épocas más apreciadas por las familias porque es sinónimo de reuniones, risas y de compartir momentos con las personas que más quieres. En un mundo cada vez más rápido y estresante, este día se ha convertido en un descanso obligado para que las familias pasen momentos juntos.

Si buscas que esta fecha se convierta en un momento inolvidable con tus seres queridos, más allá de los regalos y la comida, existen divertidas actividades que unirán a la familia sin importar la edad.

TOP 5 DE JUEGOS DIVERTIDOS EN TIKTOK

Aunque no son los únicos, estos sencillos juegos que se han viralizado en TikTok han demostrado que pueden amenizar la reunión familiar con simples actividades y con elementos que puedes encontrar en casa, y lo que es seguro es que lograrán sacar más de una sonrisa.

1. Ponerse el polo sin dejar caer el globo.

Se trata de una actividad muy sencilla para lo que necesitas solo un par de globos y dos polos. Los concursantes deben ponerse un polo sin dejar caer el globo inflado al suelo, el que logre hacerlo más rápido es el ganador.

2. ¿Quién levanta el vaso más rápido?

Se trata de que nuestros familiares se formen en dos filas, uno frente a otro, parados, y con solo un vasito en el medio de los dos. La actividad consiste en que un anfitrión tendrá que dar las indicaciones y los concursantes deberán seguir todo lo que dice. Por ejemplo, el anfitrión dirá "orejas, cabeza, hombros, rodillas"; y los concursantes deberán ir tocando cada una de las partes del cuerpo que indica, pero cuando diga “vaso”, tendrán que agarrar el vasito del medio con la mayor rapidez para encontrar al vencedor.

3. Jalar el vasito con papel higiénico.

Este divertido juego consiste en colocar en una mesa lisa tres vasos de plástico o papel llenos de agua, debajo de cada vaso habrá papel higiénico que estará desenrollado. Para ganar, la persona tendrá que arrastrar hacia sí el vasito de agua solo jalando el papel higiénico sin que se rompa o moje. El primero en hacerlo es el ganador.

4. Si te equivocas pierdes.

Se trata de colocar sobre una mesa ocho hojas cuadradas con dibujos de una mano o un círculo. La idea es colocarlos de forma aleatoria en dos columnas, de manera que la persona que le toque jugar tenga que hacer lo que indica el dibujo: si es un círculo debe colocar un puño, si es la mano, la mano abierta. Esto debe hacerse rápido, lo que generará varios y divertidos errores en los participantes.

5. Todo o nada.

En este juego puedes ganar todo o perderlo todo. Se trata de colocar en una mesa varios billetes de diferentes valores (puedes usar billetes simbólicos si lo prefieres en lugar de dinero real), la persona tendrá que usar una espátula de cocina y un plato para sacar los billetes en solo un minuto, pero estará con los ojos tapados.

Con estos divertidos juegos no solo la familia compartirá momentos divertidos, sino que podrán realizar actividades alejadas de lo digital, poniendo énfasis en el valor de lo sencillo: compartir y disfrutar juntos.