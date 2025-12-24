Hija de Mauricio Diez Canseco elogia relación de su papá con Aixa Sosa: “Es una chica pura”

A más de seis meses desde que anunciaron su relación, el amorío que se juraron Mauricio Diez Canseco y Aixa Sosa continúa reluciendo día a día; es por ello que la hija del empresario, Camila Diez Canseco, quiso opinar sobre el estado sentimental de su papá y la argentina.

En declaraciones al programa de Magaly Medina, la primogénita del popular ‘Brad Pizza’ reveló que la integrante de Las Chicas Doradas de Rústica es una persona buena para la vida de su padre, y no descartó que pueda tener un nuevo hermano más adelante.

“Nos llevamos súper bien desde el día uno, conecté con ella y la sentí como una amiga. Es una chica pura. Aixa le encantan los niños. Yo creo que por eso se lleva bien con nosotros. Somos como unos niños al final de cuentas, incluyéndote, papá”, mencionó.

MAURICIO DIEZ CANSECO NO PASARÁ NAVIDAD EN PERÚ

Aunque siempre ha sido una tradición para Mauricio Diez Canseco pasar la Navidad en familia, esta vez, el empresario viajará hacia Argentina, donde compartirá el 25 de diciembre con los parientes de Aixa Sosa. “Estoy seguro de que viviremos días maravillosos”.