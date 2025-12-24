Pamela Franco responde a críticos de su canción ‘El perro del hortelano’: “Hago música, no indirectas”

En medio de las tensiones que han surgido en las últimas semanas entre Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco, la exintegrante de Alma Bella respondió a las personas que han cuestionado su nuevo sencillo que interpreta con ‘Aladino’, titulado ‘El perro del hortelano’.

Durante una entrevista en Exitosa, la madre de la hija de Christian Domínguez aseguró que ella es una artista que se encarga de deleitar a su público con primicias musicales. Además, precisó que sus canciones no buscan enviar ningún tipo de mensaje a una persona.

“Es una canción con doble sentido, pero no tiene. Yo, la verdad, no hago indirecta, yo hago música porque me estoy abriendo camino y es muy grande; no quiero hacer una canción para que pegue un ratito", manifestó.

APRECIACIÓN SOBRE SU SENCILLO

Al ser un sencillo que tiene como autor a Carlos Rincón, Pamela Franco enfatizó que la canción pegará entre los amantes de la música, ya que tiene una letra alegre y divertida, e incluso puede sacar una sonrisa a los oyentes.