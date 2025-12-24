María Pía Copello desató rumores en redes: “La pancita no se puede ocultar”

En tiempos de redes sociales, una imagen basta para encender especulaciones. María Pía Copello lo comprobó una vez más al convertir un simple video en tendencia nacional.

La conductora y creadora de contenido María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar su supuesto cuarto embarazo, doce años después del nacimiento de su última hija. El mensaje fue difundido a través de Instagram, donde apareció hablando de los cambios en su cuerpo y dejando entrever que la “pancita” que se le notaba en un video reciente no podía ocultarse.

VIDEO QUE ENCENDIÓ RUMORES

En el clip, María Pía explicó que había decidido pronunciarse tras recibir múltiples preguntas de sus seguidoras sobre si estaba nuevamente en la dulce espera. Con tono dramático, llegó a afirmar que estaba embarazada por cuarta vez y que esa habría sido la verdadera razón de su salida del programa televisivo, generando sorpresa y emoción entre miles de usuarios.

Sin embargo, cuando la noticia parecía confirmarse, la influencer dio un giro al relato y reveló que todo se trataba de una broma. Mirando a quien la grababa, expresó entre risas y fastidio: “Qué pasada la gente, ahora una no puede estar hinchada. ¿Qué le pasa a la gente?”, dejando claro que solo jugaba con las especulaciones que circulaban en redes.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

La publicación no tardó en viralizarse y acumular miles de comentarios. Seguidores expresaron desde admiración hasta decepción por la falsa alarma: “Pía eres lo máximo”, “Yo me estaba emocionando” y “Se copió de Tula”, fueron algunos de los mensajes más repetidos en la plataforma.

Con este episodio, María Pía Copello volvió a demostrar su cercanía con el público y su estilo desenfadado para enfrentar rumores, convirtiendo una simple aclaración en un fenómeno digital que mantuvo en vilo a sus seguidores durante horas.