¿Del conflicto al romance? Laura Bozzo sorprende al besarse con modelo argentino en reality chileno

Cuando parecía que el enfrentamiento no tenía retorno, un giro inesperado cambió por completo el clima en el encierro. Laura Bozzo volvió a demostrar que, en televisión, nada está dicho hasta el último minuto.

La conductora peruana Laura Bozzo protagonizó uno de los momentos más comentados del reality chileno 'El Internado', al besarse con el modelo argentino Luis Mateucci tras una acalorada discusión. El episodio ocurrió frente a las cámaras y sorprendió tanto a los participantes como a los televidentes, quienes no tardaron en reaccionar en redes sociales.

DEL ENFRENTAMIENTO AL BESO INESPERADO

La escena se inició con un duro cruce verbal entre Bozzo y Mateucci, en el que la conductora lanzó fuertes calificativos contra el modelo, elevando la tensión dentro de la convivencia. Las palabras subidas de tono hicieron pensar que la relación entre ambos había quedado definitivamente rota, mientras el resto de los participantes observaba el conflicto con evidente incomodidad.

Sin embargo, contra todo pronóstico, la discusión dio un giro inesperado cuando ambos sellaron el enfrentamiento con un beso. El momento dejó en shock a sus compañeros y se convirtió rápidamente en uno de los clips más virales del programa, generando comentarios divididos entre quienes hablan de una estrategia televisiva y quienes creen que podría estar naciendo algo más.

¿QUIÉN ES LUIS MATEUCCI?

Luis Mateucci es un empresario, modelo y cantante argentino de 37 años, nacido en Córdoba, que ha construido su carrera mediática principalmente en realities shows. Ha participado en programas como ¿Volverías con tu Ex?, Doble Tentación, Tierra Brava y Ganar o Servir, lo que lo consolidó como un rostro recurrente de la televisión chilena.

Actualmente, Mateucci forma parte de 'El Internado', producción emitida por Mega TV, donde continúa dando que hablar por su carácter, romances y polémicas. En redes sociales, especialmente en Instagram, supera el millón de seguidores, plataforma desde la cual el beso con Laura Bozzo se amplificó y desató una ola de reacciones que mantiene el tema en tendencia.