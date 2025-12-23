Laura Bozzo EXPLOTA contra participante de reality chileno: “No eres nadie muerto de hambre”

En medio de la convivencia que lleva Laura Bozzo con diversos participantes del reality chileno conocido como ‘El Internado’, la presentadora de televisión pasó un momento de amargura con el Luis Mateucci, con quien por muy poco se va a las manos.

¿CÓMO INICIÓ EL ALTERCADO?

A pesar de que todo inició con normalidad entre ambos personajes, las tensiones entre Laura y Luis comenzaron después de que el argentino cuestionara a la reina de los talk shows con creerse la dueña de la verdad, palabras que causaron la reacción de Bozzo.

La respuesta de Laura Bozzo no se hizo esperar y de inmediato explotó contra Luis Mateucci, recordándole que es una persona de prestigio y de una trayectoria implacable en la televisión. “Yo soy la estrella y tú no eres nadie, un día quisieras estar en mis zapatos, pende** muerto de hambre”.

Al escuchar ello, los ánimos se exacerbaron de inmediato, causando el temor entre los conductores, ya que Laura buscaba golpear a Luis, quien no dudó en responder con una serie de comentarios por el comportamiento de la conductora. “No me la levantó ni mi mamá y me la vas a venir a levantar vos”.